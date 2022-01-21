كاردي بي تتكفّل بتغطية نفقات جنازة ضحايا حريق “برونكس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت مغنية الراب الأميركية كاردي بي انضمامها إلى جهود عمدة مدينة نيويورك لتغطية نفقات جنازة ضحايا “حريق برونكس” الّذي أودى بحياة 19 شخصاً على الأقل الأسبوع الماضي.

وقالت كاردي بي في بيان: “أنا فخورة للغاية كوني نشأت في حيّ برونكس ولدي الكثير من أفراد العائلة والأصدقاء الذين يعيشون ويعملون هناك”.

وتابعت “عندما سمعت عن الحريق وجميع الضحايا، علمت أنني بحاجة إلى القيام بشيء للمساعدة.” وفي 9 كانون الثاني، شهدت مدينة نيويورك واحداً من أسوأ الحرائق في تاريخها، حيث اشتعلت النيران جراء حريق شبّ في مبنى سكني شاهق في حي برونكس. وأسفر الحريق عن مقتل 19 شخصا على الأقل بينهم تسعة قاصرين وأصيب العشرات من السكان المحليين.

وسيتم ربط مساهمات النجمة كاردي بي مع المساهمات التابعة لصندوق “Bronx Fire Relief Fund”، الّذي جمع أكثر من 2.5 مليون دولار.