بالصور| تتحدى برودة الجو.. كيف احتفلت ياسمين صبري بعيد ميلادها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت الفنانة ياسمين صبري، قبل قليل، صورًا لها مع تورتة عيد الميلاد، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام".

وظهرت ياسمين وهي تحمل تورتة عيد الميلاد، بإطلالة صيفية مُشرقة، وعلقت "فتاة عيد الميلاد"، وحرص على تهنئتها عدد من نجوم الفن، بينهم: ميرهان حسين، ومي سليم، إلى جانب شام الذهبي ابنة أصالة.

كانت ياسمين صبري، شاركت جمهورها عبر خاصية القصص القصيرة، فيديوهات لتحضيرات عيد الميلاد، وظهر في الفيديوهات أكثر من تورتة كل منها على شكل حرف من حروف اسم "ياسمين" بالإنجليزية، إلى جانب مجموعة من الورود وكلمة love، وعرائس مشغولة بالتريكو.

ياسمين صبري عُرض لها في 2020 بالموسم الرمضاني مسلسل "فرصة تانية" بالمشاركة مع أيتن عامر، أحمد مجدي، هبة مجدي، محمود البزاوي، نهال عنبر، وتستعد لأولى بطولاتها في عالم السينما الفترة الحالية، ويحمل الفيلم اسم "شغل عصابات".