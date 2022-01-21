بالصور| ورود وتورتة بحروف اسمها وعرائس.. ياسمين صبري تحتفل بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بفيديوهات من احتفالها بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم 21 يناير، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة.

وظهر في الفيديوهات القصيرة أكثر من تورتة كل منها على شكل حرف من حروف اسم "ياسمين" بالإنجليزية، إلى جانب مجموعة من الورود وكلمة love، وعرائس مشغولة بالتريكو.

ياسمين صبري عُرض لها في 2020 بالموسم الرمضاني مسلسل "فرصة تانية" بالمشاركة مع أيتن عامر، أحمد مجدي، هبة مجدي، محمود البزاوي، نهال عنبر، وتستعد لأولى بطولاتها في عالم السينما الفترة الحالية، ويحمل الفيلم اسم "شغل عصابات".

وحول النجوم المشاركين في العمل؛ قالت ياسمين في تصريحات لبرنامج ET بالعربي: "كل الناس اللذيذة اللي بتضحكنا.. أسماء كتيرة أوي بس مش عايزة أقول أي حاجة قبل الشركة المنتجة ما تعلن".

أضافت حول اسم الفيلم: "اسمه (شغل عصابات).. واسمه لوحده بيضحكني.. الفيلم مش أكشن.. كوميدي وبيضحك إن شاء الله".