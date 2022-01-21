ابنة شقيقة إلهام شاهين توضح موقفها من الإغراء: خالتي قدمته بشياكة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الممثلة الشابة إلهام صفي الدين ابنة شقيقة الفنانة إلهام شاهين، عن رأيها في مشاهد الإغراء وإمكانية تقديمها إذا عرض عليها في أعمال فنية قادمة.

وقالت إلهام، ببرنامج "كلام الناس": "مشاهد الإغراء التي قدمتها إلهام شاهين لم تعد موجودة في السينما حاليا، واللي كان موجود في السينما زمان مش موجود في السينما بتاعة النهاردة.. زمان كانت الرومانسية والدنيا كانت مفتحة أكتر، لكن دلوقتي مفيش أصلا نوعية الأفلام دي خالص".

وتابعت: "الإغراء قد يكون بنظرة أو بحركة، وهند رستم قدمت الإغراء بطريقة (شيك أوي)، ومعنديش مانع أعمل حاجة كإغراء ولكن بشكل شيك، وحسب الرسالة اللي عايزين نوصلها من الموضوع، لأن الممثل بيلعب كل الشخصيات، وأيضا إلهام شاهين بتعمل الإغراء بشياكة".

وأوضحت: "الجرأة مهمة لأي ممثلة، والواحدة تقدر إنها تنوع في أدوارها، ولو فيه دور جالي فيه جزء من الإغراء هعمله".

وأضافت: "مش خايفة من تكرار تجربة أمير شاهين إنهم يقولوا بشتغل بالواسطة، وأتعلم كثيرا من انتقادات إلهام شاهين لأدواري، وخالتي إلهام تنتقدني وتوجهني في حياتي لأنها تريدني أن أصبح أفضل، وغضبت كثيرًا حين قمت بقص شعري، وأحب التمثيل منذ صغري، لكن كنت حريصة على الإهتمام بدراستي قبل إحتراف التمثيل، وأتمنى العمل مع إلهام شاهين لقيمتها الفنية وليس لكونها خالتي، ولا أحب مسلسل (نظرية الجوافة) لإلهام شاهين، والعمل كله كان لا يناسبها كممثلة، وأخبرتها بذلك، وتقبلت رأيي".

يذكر أن إلهام صفي الدين ابنة شقيقة إلهام شاهين، شاركت مؤخرا بحلقة "توت" ضمن أحداث مسلسل "خارج السيطرة" الذي تم عرضه عبر منصة "شاهد"، ومن تأليف لاري نبيل، وإخراج أحمد خالد، وبطولة حنان مطاوع، هشام إسماعيل، عايدة رياض ومؤمن نور.