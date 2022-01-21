شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور نجوم العمل.. ندوة نقدية لمسرحية "زقاق المدق" بالمركز القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام غدا السبت بالمركز القومي للمسرح ندوة ودراسة نقدية للعرض المسرحي "زقاق المدق" بحضور مخرجه الدكتور عادل عبده وبعض من أبطاله، وذلك الساعة السابعة مساء، ويتحدث خلال الندوة المؤرخ المسرحي الدكتورعمرو دوارة، والكاتب المسرحي الكبير محمد بهجت، ويدير اللقاء الفنان القدير ياسر صادق.

العرض المسرحي "زقاق المدق" مأخوذ عن رواية للأديب العالمي نجيب محفوظ، رؤية وأشعار: محمد الصواف، إخراج: د. عادل عبده.

مسرحية "زقاق المدق" مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، وهى من بطولة، دنيا عبد العزيز، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

زقاق المدق رواية من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن الماضى، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة شادية.