شكرا لقرائتكم خبر عن مراد منير زوج فايزة كمال يستغيث: سيتم طردى أنا وأولادى وسنصبح فى الشارع غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مأساة كبرى يتعرض لها المخرج المسرحى الكبير مراد منير زوج الفنانة الراحلة فايزة كمال وابناها يوسف وليلى مراد، بعد أن حصلت صاحبة الشقة التى يسكنون فيها على حكم بالطرد ضدهم لانتهاء مدة الايجار واحقيتها فى استعادة الشقة التى يستأجرها المخرج الكبير منذ 8 سنوات بنظام الإيجار الجديد.

ونشر المخرج مراد منير استغاثة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يطلب فيها مهلة لمنحه فرصة للبحث عن سكن بديل، حيث أخبره قسم الشرطة بضرورة إخلاء الشقة والا سيتم إخلاؤها بمعرفة قسم الشرطة غدا الأحد.

وتواصل الخليج 365 مع المخرج مراد منير الذى أكد أنه وابناه فى حالة ذعر ولا يعرف كيف يتصرف قائلا: " القسم كلمنى امبارح وقال لازم اسلم الشقة الأحد وأنا اعترف بأحقية صاحبة الشقة وفقط أطلب مهلة 15 أو 20 يوما حتى أدبر أحوالى"، .. وتابع :" أنا لا أطلب البقاء فى الشقة لكن لسه بدور على بديل لانى لا أملك شقة أخرى ومعنديش بديل حتى الآن".

وأكد مراد منير أنه استأجر هذه الشقة منذ 8 سنوات بنظام الإيجار الجديد ولكن انتهت مدة العقد وترفض صاحبة الشقة استلام الايجار أو منحه مهلة ليجد بديلا.