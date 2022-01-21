شكرا لقرائتكم خبر عن زينه تكشف عن إصابة والدتها بفيروس كورونا: ربنا يشفيها ويشفى كل مريض.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة زينة، عن السبب فى قلة ظهورها خلال الفترة الماضية لمتابعيها عبر حساباتها على مواقع السوشيال ميديا، مشيرة إلى أن السبب هو إصابة والدتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منذ أسبوعين.



الفنانه زينه

وقالت زينة، فى فيديو نشرته عبر "ستورى" حسابها على موقع "إنستجرام"، إن والدتها مصابة بفيروس كورونا، منذ أسبوعين، لافته إلى أنها انشغلت معها لمتابعة إجراء التحاليل الطبية اللازمة وللاطمئنان على استقرار حالتها حالتها خلال فترة العلاج، كما عبرت عن تخوفها بشدة من الفيروس، قائلة "أنتوا عارفين أنا بخاف من كورونا أد إيه، مش بخاف علشان نفسى بس، بخاف علشان ولادى كمان".

وتابعت زينه: "أمي مش بتخرج من البيت خالص، بس الحمد لله، دى جت غلطة من أخويا، المرض وحش قوي وبيخليك قلقان"، وطالبت جمهورها ومحبيها بالدعاء لوالدتها بالشفاء، مشيرة إلى أن والدتها تعاني أيضًا من أمراض القلب والسكر، وأضافت "ربنا يشفيها ويشفى كل مريض.. وأنا مفتقداكو جدا، ومفتقده إنى أنزل فيديوهات وصور عليها أغانى".

يأتى هذا فيما تواصل النجمة زينة تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "420" المكون من 6 حلقات، المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية قريبًا، حيث اقتربت من انتهاء تصوير العمل بالكامل تمهيدًا لبدء عرضه، ويشارك في البطولة مطرب الراب أبى يوسف، سماح أنور، محمد شاهين، رشدى الشامى تأليف محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة.

وانتهت زينة منذ أيام، من تصوير آخر مشاهد فيلم "التاريخ السرى لكوثر" بعد 4 سنوات تصوير وتوقفات، حيث انطلق العمل عام 2017، إلا أنه شهد العديد من التوقفات منذ بدء تصويره، حتى توقف بشكل كامل على مدار العامين السابقين، رغم الانتهاء من 95% فى أحداثه وكان يتبقى يومين فقط، حتى تم تصويرهما حالياً والانتهاء من العمل بالكامل تمهيداً لعرضه خلال الفترة المقبلة.

فيلم "التاريخ السرى لكوثر" بطولة زينة، ليلى علوى، ويشارك فى بطولته كل من محسن محيى الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبد الرحيم حسن، ومن تأليف وإخراج محمد أمين تدور أحداث الفيلم حول الوقائع التي تلت ثورة 25 يناير، وتتناول فكرة ضرورة امتلاك المواطن المصري للفكر والوعي اللازم لاستيعاب ما يحدث حوله من أمور مختلفة.

يذكر أن زينة قدمت آخر أعمالها مسلسل بعنوان "كله بالحب" العام الماضى، وشارك فى بطولته كل من أحمد السعدنى، صابرين، سامر المصرى، ريم البارودى، هالة فاخر، يوسف عثمان، نور قدر، مصطفى درويش، مها أبو عوف، رشا بن معاوية، سلوى محمد على، محسن منصور، كيرا الصباح، تأليف محمد الشخيبى، إخراج عصام عبد الحميد.