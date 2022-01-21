شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر الطوبجي يشارك فى بطولة فيلم "مهمة مش مهمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان ياسر الطوبجي في بطولة الفيلم السينمائي " مهمة مش مهمة " الذي تقرر عرضه يوم 3 فبراير بجميع دور العرض، والفيلم بطولة بيومى فؤاد وأحمد فتحى وهالة فاخر وكارولين عزمى ومصطفى البنا الشهير بسعفان، ومن السعودية عبد المجيد الرهيدى ولمار وهيا فياض وآخرون، والفيلم تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان،وإخراج أيمن العلى.

يذكر أن الفنان ياسر الطوبجي كان قد قدم على مسرح الطليعة بطولة العرض المسرحي "الصندوق" ، والذي كانت تدور أحداثه في إطار عبثى كوميدي حول مجموعة من الشخصيات في أزمة في مكان غير محدد الملامح وجميعهم لا يربط بينهم أي رابط، لكن يجمعهم حلم واحد وهو الخروج من هذا المكان لتحقيق أحلامهم البسيطة، وبتطور الأحداث نكتشف طبيعة كل شخصية وأزمتها الوجودية.

يذكر أن ياسر الطوبجي خريج كلية الحقوق ثم التحق بكلية اﻵداب قسم مسرح عام 2000 ، كما تخرج من مركز الابداع الفني بدار الاوبرا " الدفعة الأولي " لدي المخرج خالد جلال ، وقدم مسرحية " ماتقلقش " علي مسرح السلام مع المخرج جمال عبد الناصر .