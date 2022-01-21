من هي نوران شريف التي صدم خبر وفاتها الوسط الفني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رحلت المخرجة الشابة نوران شريف، عن عالمنا مساء أمس الخميس، بشكل مفاجئ صدم كل محبيها وأصدقائها بالوسط الفني، ليتصدر اسمها خلال الساعات الماضية، قائمة الأكثر بحثا على "فيسبوك".

وجاءت تعليقات أصدقائها على رحيلها عبر موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك"، كالتالي: "خبر صادم خبر رحيلك يا نوران"، "يا رب أشهد أن نوران كانت خير الناس ومن أنقى الأرواح"، "أنا لحد دلوقتي مش مجمع الخبر"، "مشيتي بدري قوي وسيبتي وراكي ناس كتير بتحبك وفاكرينك بالخير".

ونستعرض لكم معلومات عن المخرجة الراحلة في السطور التالية:

- اسمها الكامل.. نوران محسن عبدالجليل شريف.

- تخرجت من كلية الفنون التطبيقية من جامعة حلوان.

- شاركت بأفلامها في عدد من المهرجانات السينمائية وكان من ضمنها فيلم "آمن جدا" بطولة ثراء جبيل وسلوى محمد علي.

- شاركت بفيلمها "آمن جدا" ضمن فاعليات مهرجان Dances With Films Festival الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية.