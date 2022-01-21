كنزي عمرو دياب تنشر صورًا من زيارتها لشوارع القاهرة الفاطمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب، عن صور من زيارتها للأماكن الأثرية وشوارع القاهرة الفاطمية، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

كنزي نشرت 6 صور، من أماكن مختلفة بصحبة مجموعة من الأصدقاء وشقيقها عبدالله، واكتفت بوضع علم مصر في تعليقها على الصور.

يذكر أن الهضبة عمرو دياب تزوج من زينة عاشور، بعد انفصاله عن الفنانة شيرين رضا - والدة ابنته نور - وأنجب منها جنا، كنزي، عبدالله.

جدير بالذكر أن عمرو دياب يستعد لمقابلة جمهوره يوم 11 فبراير المُقبل، حيث من المقرر أن يحيي حفلًا في المنارة آرينا، ليقدم باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة.