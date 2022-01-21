شكرا لقرائتكم خبر عن كنزى دياب توثق رحلتها بمناطق القاهرة التاريخية مع شقيقها وأصدقائهما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت كنزى دياب، ابنة النجم عمرو دياب، لمتابعيها عبر منصات السوشيال ميديا، عن تواجدها فى مصر برفقه شقيقها عبد الله، لزيارة العديد من معالم مصر العريقة والعتيقة، منها الحسين والمعز، كما شاركهم فى جولتهم بعض من أصدقائهما الأجانب.



حساب كنزي عمرو دياب

ونشرت كنزى، ابنة الهضبة عمرو دياب، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، مجموعة صور متنوعة لتوثق بها تفاصيل رحلتها مع أصدقائها فى المناطق الأثرية والتاريخية المصرية، مكتفية بالتعليق عليها بـ"إيموجى" علم مصر.

في سياق آخر، يشار إلى أن الفنان عمرو دياب يحيي حفلاً غنائيًا يوم 11 فبراير المقبل، بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً وحتي الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وسيقدم الهضبة عمرو دياب باقة كبيرة ومتنوعة من أغانيه الذي يعشقها جمهوره مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

كان النجم الكبير عمرو دياب، طرح مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "كتر من قربك"، كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبد المنعم وهندسة صوت أمير محروس.

وتقول الأغنية فى مطلعها: "يا حبيبى اتمخترأنت الأجمل أنت الأخطر.. دا انت الخطوة بمليون ريختر ودت قلبى شمال ويمين.. كتر من قربك كتر على قلبى يا سيدى اتشطر أصل أنا بقلق وأتوتر لما تسيبنى دقيقتين.