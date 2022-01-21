شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى يكشف عن مسلسل وفيلم لا يحبهما فى مشواره الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان الكبير يحيى الفخرانى الكثير من الأمور حول حياته الشخصية ومسيرته الفنية، أثناء استضافته من جانب اسعاد يونس ببرنامجها "صاحبة السعادة" على شاشة قناة dmc، إلا أن اللافت للنظر من بين أمور كثيرة تحدث فيها هو صراحته حول الأدوار غير المحببة له، بمسيرته الفنية سواء في الدراما أو السينما إذ لم يجد حرجاً بالتحدث عن التجارب التي لا يفضلها بمشواره ورغب في عدم تكرارها، أو التجارب التي فشلت فشلاً ذريعاً.



يحيى الفخرانى يحيى الفخرانى

الدراما

خلال الجزء الأول من الحلقة تطرق يحيى الفخرانى إلى طريقته في اختيار الأدوار بأنه يوافق حالة استفزازه من جانب النص، ورؤية نفسه بالشخصية، وبالتالي لا يفوت التجربة، ويوافق على الفور، مثلما حدث فى "شرف فتح الباب"، قائلاً : "العمل كان كئيب للغاية، وتوقعت له الفشل، بسبب كآبته الشديدة، ولكن لم يكن يجوز أن أرفض الدور، ولا أقوم به".



الفخرانى وصورة من مسلسل شرف فتح الباب

السينما

أكد يحيى الفخرانى أن مقياس النجاح له ليس شباك التذاكر فقط، مؤكداً أنه لم يحب فيلم "المتشردان"، بحجة أنه لم يضف لمشواره أي أمر، قائلاً : "قررت بعدها الابتعاد لفترة عن السينما، رغم ان الفيلم نجح، وحقق نجاح على مستوى الإيرادات بس لما تيجى تبصيله ما ضافش ليا حاجة".