شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاتها.. أشهر إيفهات النجمة مارى منيب "مدوباهم اتنين.. بلا نيلة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة ذكرى وفاة النجمة القديرة مارى منيب، التى خطفت أذهان الجمهور بدور الحماة المتسلطة فهى من أشهر حموات السينما المصرية، ولديها خفة دم وضحكة تميزت بها، ومن الإيفيهات التى اشتهرت بها هى "أنا مدوباهم اتنين.. انتي اشتغلي ايه.. بلا نيلة".
قدمت مارى منيب، واحدة من أفضل العروض المسرحية ليلة 21 يناير لعام 1969، حيث كانت تقدم مسرحية بعنوان "خلف الحبايب"، وبعد أن أغرقت الجمهور العاشق لفنها وحسها الكوميدى الفريد عادت إلى منزلها فى الثانية صباحا، وهى تشعر أنها لن تقف على خشبه هذا المسرح مرة أخرى، ليصدق حدسها بعد 5 ساعات فقط.
بدأت مارى منيب مسيرتها الفنية من خلال المسرح، حيث شارك مع فرق فوزي الجزايرلي وبشارة واكيم وعلى الكسار ونجيب الريحانى، وشاركت مع بديع خيري وعادل خيري فى إدارة فرقة الريحانى بعد وفاة مؤسسها، وفى السينما فقد بدأتها منذ منتصف الثلاثينيات، ووصل عدد أفلامها إلى ما يقرب من 200 فيلم.
تزوجت مرتين الأولى كانت في قطار من الفنان فوزي منيب، عندما رآها لأول مرة وتبادلا الإعجاب وتزوجها بعد دقائق في نفس القطار، واعترضت والدتها على الزواج وأصرت على طلاقهما لكن إصرارها لم يفد وأثمر زواجهما عن ولدين، وتزوجت في المرة الثانية من المحامي عبد السلام فهمي زوج شقيقتها التي توفيت لتُربي أولادها، وأنجبت منه ولدين وبنتا.