هل تشبهه؟.. شريف عامر لابنة يونس شلبي: ابتسامتك نفس ابتسامته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حلت سارة ابنة الفنان يونس شلبي، ضيفة على برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، مساء أمس الخميس 20 يناير.

وقدم عامر (سارة)، مؤكدًا أن لها نفس ضحكة وابتسامة ونظرات والدها الراحل، قائلًا "قلت لها انتي ابتسامتك ابتسامة يونس شلبي"، لتؤكد هي أن كثيرين قالوا لها نفس الكلام من قبل، مضيفة "حاجة حلوة إني بنت يونس شلبي وشرف ليا".

وتحدثت والدتها سيدة، زوجة الراحل، عن حياته، وفترة أزمته الصحية التي بدأت قبل رحيله بـ12 عامًا، إذ بدأت رحلة معاناته مع المرض عام 1995، ورحل عام 2007.

وقالت "حياة الفنان فيها الوحش والحلو، المرض كان أصعب مرحلة مريت بيها مع يونس شلبي، أولادي كلهم كانوا صغيرين، بدأ يمرض في 1995 وابنتي الكبيرة كانت في ثانوي والصغيرة كانت لسه مولودة".

وأشارت إلى أن يونس استطاع بعد سنوات عمل طويلة أن يؤسس عمارة، خصص شقة لكل بنت من بناته، واستوديو كمشروع له، وفيلا في الدور الأرضي أسكن أنا وهو فيها، لكن بعد تعبه، اضطرت هي إلى بيع كل شيء، حتى تستطيع الإنفاق على علاجه والعمليات التي كان يحتاج لإجرائها.

وأشارت إلى أن البعض ينظر لأسر الفنانين على أنهم يأكلون بملعقة من ذهب، وهذا على غير الحقيقة، وفي نفس الوقت حمدت الله على إتمامها مهمتها على أكمل وجه بتعليم أبنائه كما كان يتمنى هو.

يونس شلبي أحد أهم نجوم الكوميديا في مصر والعالم والعربي، قدم عدد كبير من الأفلام السينمائية والمسرحيات، ومن أشهر أعماله: "مدرسة المشاغبين"، "العيال كبرت"، "الفرن"، "بوجي وطمطم"، "عيون".