أصالة نصري تروي حكاية ذهابها لطبيب نفسي: "كنت عايشة حياة شيزوفرينيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة أصالة نصري، عن قصة ذهابها لطبيب نفسي من أجل العلاج، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC.

وقالت أصالة "أنا كنت عايشة حياة شيزوفرينيا، وكنت بتعالج عند أطباء نفسيين مش طبيب واحد، وذهبت لأحد الدكاترة، وكان بيعالجني بالكلام والحكمة، وكان من الاشخاص الذين أثروا فيا".

وتابعت: "في نفس الوقت كنت بشتغل كتير، وفعلا من أول الصدمة كانت أكتر مرحلة اشتغلت بها في حياتي، وأنا حتى لما كنت معاكي في البرنامج قبل كده مكنتش عارفة بحكي إيه وحاسة نفسي في دوامة، ومش عارفة إيه اللي يتقال وإيه اللي مينفعش يتقال وكل أفكاري متضاربة".

وأوضحت: "أنا عندي دكتور بيحبني كتير وبيحب صوتي وبيتابعني، وأنا كتير بحبه بحس إنه بيعالجني بالشيء اللي أحبه، ولكني استشرت كمان دكاترة أخرين عالجوني بالكلام والحكمة وهم من الأشخاص اللي أثروا فيا".

وأضافت: "خضعت للأدوية، وكانت أسوء شيء في حياتي واستمرت فترة الأدوية حوالي 8 أشهر، وبمرة اتفلسفت وأخدت حباية زيادة، عانيت بعدها يومين تلاتة، ومكنتش قادرة أمشي على رجلي، وانفصلت عن الأدوية قبل عيد ميلادي بأيام، وتحديدا يوم 1/5/2020".

جدير بالذكر أن أصالة نصري تزوجت مؤخرا من الشاعر فائق حسن، وأعلنا زواجهما منتصف سبتمبر الماضي 2021 .