حقيقة إنجاب نوال الزغبي توأم كفيفي البصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة نوال الزغبي، حقيقة إنجابها توأم كفيف البصر، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج "حبر سري" المعروض على قناة القاهرة والناس، مساء أمس الخميس 20 يناير.

وقالت نوال "كنت حامل في التوأم وقالوا اتولدوا عميان، وكانت إشاعة سخيفة ومؤذية نفسيًا، ومن يطلقوا الشائعات مرضى نفسيين".

وأضافت: "الناس العزاز علموني الأدب، لأني بزعل من الناس اللي بحبهم وقريبين، واللي بيعنوا لك وفيه منهم طلعوا أندال بامتياز".

يذكر أن نوال الزغبي، تستعد لتصوير أغنيتها الجديدة "لسه باجي على باله"، بالتعاون مع شركة لايف ستايلز ستوديوز، بعد التعاون الذي جمعهما سابقاً بأغنيتي "عم بحكي مع حالي" و"بحبو كتير".

"لسه باجي على باله" أغنية باللهجة المصرية، كتبها أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، وسيتم تصوير الفيديو كليب تحت إدارة المخرج فادي حداد.