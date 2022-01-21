زوجة يونس شلبي تروي تفاصيل معاناته مع المرض 12 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حلت زوجة الفنان يونس شلبي، وواحدة من أبنائه ضيفين على برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، مساء أمس الخميس 20 يناير.

وتحدثت زوجة الكوميديان الراحل عن حياته، وفترة أزمته الصحية التي بدأت قبل رحيله بـ12 عامًا، إذ مر برحلة معاناة مع المرض من عام 1995، حتى رحيله عام 2007.

وقالت "حياة الفنان فيها الوحش والحلو، المرض كان أصعب مرحلة مريت بيها مع يونس شلبي، أولادي كلهم كانوا صغيرين، بدأ يمرض في 1995 وابنتي الكبيرة كانت في ثانوي والصغيرة كانت لسه مولودة".

وأشارت إلى أن يونس استطاع بعد سنوات عمل طويلة أن يؤسس عمارة، خصص شقة لكل بنت من بناته، واستوديو كمشروع له، وفيلا في الدور الأرضي تسكن هي وهو فيها، لكن بعد تعبه، اضطرت إلى بيع كل شيء، حتى تستطيع الإنفاق على علاجه والعمليات التي كان يحتاج لإجرائها.

وأشارت إلى أن البعض ينظر لأسر الفنانين على أنهم يأكلون بملعقة من ذهب، وهذا على غير الحقيقة، وفي نفس الوقت حمدت الله على إتمامها مهمتها على أكمل وجه بتعليم أبنائه كما كان يتمنى هو.

يونس شلبي أحد أهم نجوم الكوميديا في مصر والعالم والعربي، قدم عددا كبيرا من الأفلام السينمائية والمسرحيات والأعمال التليفزيونية، ومن أشهر أعماله: "مدرسة المشاغبين"، "العيال كبرت"، "الفرن"، "بوجي وطمطم"، "مطلوب عروسة".