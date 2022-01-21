إيرادات الخميس.. "من أجل زيكو" يواصل تفوقه على "الجريمة" و"أبو صدام" الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 7 أفلام، هي: "الجريمة"، "من أجل زيكو"، "قمر 14"، "الكاهن"، "برا المنهج"، "أبو صدام"، "مربع برمودة"، وحققت الأفلام السبعة مجتمعة أمس الخميس 20 يناير إيرادا بلغ مليونا و554 ألفًا و418 جنيها، موزعة على النحو التالي..

من أجل زيكو

احتل فيلم "من أجل زيكو" صدارة قائمة الإيرادات في شباك التذاكر، محققًا 679 ألفا و856 جنيها.

"من أجل زيكو" تأليف مصطفى حمدي، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، محمود حافظ، محمد محمود.

الجريمة

وجاء في المركز الثاني فيلم "الجريمة"، وحقق 660 ألفا و76 جنيها.

الجريمة قصة وإخراج شريف عرفة، بطولة أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، ميرنا نور الدين، رياض الخولي، محمد جمعة، نبيل عيسى.

قمر 14

في المركز الثالث يأتي فيلم "قمر 14"، والذي حقق 138 ألفًا و658 جنيها.

"قمر 14" تأليف محمود زهران، إخراج هادي الباجوري، بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، خالد أنور، أحمد مالك.

الكاهن

وحصل على المركز الرابع فيلم "الكاهن"، بعد تحقيقه إيرادا بلغ 44 ألفًا و210 جنيهات.

الكاهن تأليف محمد ناير، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة إياد نصار، حسين فهمي، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، درة.

مربع برمودة

أما المركز الخامس فكان من نصيب فيلم "مربع برمودة" محققًا 15 ألفًا و446 جنيها.

مربع برمودة تأليف هشام هلال، إخراج طارق رفعت، بطولة عمرو عبدالجليل، هنا شيحة، روجينا، مصطفى خاطر.

برا المنهج

وذهب المركز السادس لفيلم "برا المنهج" 15 ألفًا و402 جنيه.

برا المنهج سيناريو وحوار عمرو سلامة وخالد دياب، إخراج عمرو سلامة، بطولة ماجد الكدواني، الطفل عمر شريف، روبي، دنيا ماهر، أحمد خالد صالح.

أبو صدام

وحصل فيلم "أبو صدام" على المركز السابع، بعد تحقيقه إيرادا قُدر بـ770 جنيها.

أبو صدام قصة وإخراج نادين خان، سيناريو وحوار محمود عزت، بطولة محمد ممدوح، أحمد داش، ومجموعة من ضيوف الشرف، بينهم: سيد رجب، زينة منصور، علي الطيب، علي قاسم.