إنجي علاء تعلن تعافيها من كورونا.. أصيبت بتجلط والتهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت السيناريست إنجي علاء، تعافيها من فيروس كورونا، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وكشفت عن الأعراض التي مرت بها طوال الفترة الماضية.

إنجي كتبت "الحمد لله سلبي كورونا بفضل الله وبفضل دعواتكم، أنا تحاليلي كانت وحشة أوي.. تجلط والتهاب مأثر على جسمي كله، والأعراض كانت صعبة في الأول.. رعشة وحرارة وآلام زي سكاكين في الضهر".

وتابعت "الحمد لله اتحسنت كتير، شكرا أوي على سؤالكم ودعواتكم وخلوا بالكم على نفسكم وعلى اللي حواليكم وربنا يشف كل مريض ويحفظ الجميع".

جدير بالذكر أن أخر أعمال إنجي علاء كان مسلسل "كوفيد 25" الذي عُرض في السباق الرمضاني، بطولة يوسف الشريف، ومجموعة كبيرة من النجوم، إخراج أحمد نادر جلال.