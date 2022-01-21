"طيبة وأعتبر نفسي روحانية".. ماذا قالت ياسمين صبري عن نفسها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحتفل اليوم الجمعة 21 يناير، الفنانة ياسمين صبري بعيد ميلادها، إذ أنها من مواليد 1988.

ونستعرض لكم حديثها عن صفاتها والحب والإكتئاب، وذلك في السطور التالية:

تحدثت ياسمين، عن الحب ببرنامج "ABtalks"، قائلة: "الحب بالنسبة لي هو إن محدش يحاول يغير حد، مش التحكم، إني أسيبك تكبر وتزدهر وتنمو وتنور وأضيفلك وتضيف لي، والتقاء شخصين في كل حاجة ويعملوا توازن لبعض، وللأسف احنا في أغانينا بنحصر الحب في الغيرة، والنار والشعلة، والحب هو الطمأنينة والسكينة والسلام النفسي بين شخصين وليس الصراع بينهما".

وعن صفاتها: "بحب نفسي، وبحب أتمشى في الجنينة وأتأمل، وعيني عودتها تقدر كل حاجة في الدنيا، وبعرف أسيطر على قلقي، وأنا بخاف أزعل ربنا، وأنا بعتبر نفسي روحانية، وأنا طيبة ومريحة وده مش غرور ولكن تقدير لنفسي".

وحول الإكتئاب، فأضافت: "الحمد لله.. عمري ما مريت بالإكتئاب.. أنا مريت بنوع من أنواع النشوة الروحية فحبيت أزودها، بمعنى أنا بحب الرياضة وحبيت أنواعها فقلت أجرب اليوجا كنوع من أنواع تهذيب الجسد، وفي آخر 10 دقائق منها فيها نوع من التأمل، ومريت بما هو عكس الإكتئاب".

وعن أصعب قرار في حياتها، فقالت: "لما سافرت انجلترا أعمل عملية الرباط الصليبي، مضوني على ورقة قبل إجراء العملية".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مشاركتها في السباق الرمضاني لعام 2020 بمسلسل "فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.