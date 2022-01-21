الفنّ يخسر نجمًا عالميًا.. شهرته امتدّت 6 عقود

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ 35 دقيقة

بعد مسيرةٍ امتدّت لستة عقود، توفي مغني الروك الشهير ميت لوف عن عمر 74 عامًا، من دون الكشف عن سبب الوفاة.

ميت لوف، الذي اشتهر بصوته القوي، كان يعاني من مشاكل صحية وشائعات بأنه يحتضر منذ أن انهار على خشبة المسرح في يونيو 2016 . وكان خضع لعملية جراحية في الظهر منذ ما يقارب الشهرين لإزالة كيس دهني .

وقالت عائلته في بيان نشرته على صفحة النجم على فيسبوك صباح اليوم: “قلوبنا محطمة للإعلان عن وفاة ميت لوف وزوجته ديبورا بجانبه”. كانت بناته بيرل وأماندا وأصدقاؤه المقربون معه طوال الـ 24 ساعة الماضية”.

وكان المغني الراحل صرّح: “أنا لا أموت. بعد ثلاثة أشهر من العلاج سأكون بخير. لقد سئمت من الحديث عنه. لا أريد أن أتحدث عن ذلك من الآن فصاعدا”. واضاف: “أي شخص آخر يسألني السؤال نفسه، لن أرد عليه”.

وقد امتدت مسيرته المهنية على مدى 6 عقود شهدت بيع أكثر من 100 مليون ألبوم حول العالم. وتميز في أكثر من 65 فيلمًا، بما في ذلك Fight Club و Focus و Rocky Horror Picture Show و Wayne’s World. “Bat Out of Hell “لا يزال أحد الألبومات العشرة الأكثر مبيعًا على الإطلاق. وفي عام 2016، تم تكريمه بجائزة Hero Award في حفل توزيع جوائز Q السنوي للموسيقى.