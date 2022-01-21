فن ومشاهير

نادين نجيم بحاجة إلى نصف ساعة لارتداء ملابسها.. ألف قطعة فوق بعضها! فيديو

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ 50 دقيقة

نادين نجيم

لطالما اعتدنا على الإطلالات العفويّة والساحرة للنجمة اللبنانية نادين نجيم. وفي آخر منشور لها على صفحتها على موقع “اتستغرام”، نشرت نادين صورة لها في ظلّ الطقس الشديد البرودة الذي يسيطر على لبنان، معلّقةً: صباح الخير كيفكم بهل بردات . بدي نص ساعة بس تحتّى البس ثيابي ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ قطعة”.

وظهرت نادين بكامل عفويتها وطبيعتها، مرتديةً ملابس شتويّة من الصوف، من دون وضع الماكياج.

وعلقت نادين على فيديو آخر يتناول برودة الطقس قائلةً: “برد قارس، زمهرير”.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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