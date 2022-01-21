إلغاء حفل نجمة شهيرة بسبب كورونا.. بكَت بحرقة واعتَذرت! (فيديو)

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

ألغيَ حفل النجمة العالمية أديل في لاس فيغاس بعدما أُصيب غالبية أعضاء فرقتها بفيروس كورونا.

وعلى الاثر، توجهت أديل الى جمهورها برسالة حزينة، قائلةً: “أنا غاضبة ومحرجة من الجميع خاصة الذين حضروا إلى لاس فيغاس خصيصاً للحفلة… فعلنا ما بوسعنا… أعتذر منكم من كل قلبي”.

وتابعت: “الحفلة غير جاهزة لأنّ فرقتي بمعظمها أصيبت بفيروس كورونا وكنا في حيرة في الساعات الـ 40 الأخيرة لاتخاذ القرار المناسب”.

ووعدت جمهورها بأن تقيم حفلاً جديدًا في وقت لاحق.