فن ومشاهير

إلغاء حفل نجمة شهيرة بسبب كورونا.. بكَت بحرقة واعتَذرت! (فيديو)

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

مسرح

ألغيَ حفل النجمة العالمية أديل في لاس فيغاس بعدما أُصيب غالبية أعضاء فرقتها بفيروس .

وعلى الاثر، توجهت أديل الى جمهورها برسالة حزينة، قائلةً: “أنا غاضبة ومحرجة من الجميع خاصة الذين حضروا إلى لاس فيغاس خصيصاً للحفلة… فعلنا ما بوسعنا… أعتذر منكم من كل قلبي”.

وتابعت: “الحفلة غير جاهزة لأنّ فرقتي بمعظمها أصيبت بفيروس كورونا وكنا في حيرة في الساعات الـ 40 الأخيرة لاتخاذ القرار المناسب”.

ووعدت جمهورها بأن تقيم حفلاً جديدًا في وقت لاحق.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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