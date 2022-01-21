بعمر الـ95.. كيف تحافظ الملكة إليزابيث على صحتها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يتساءل الكثير عن السر الذي تعتمده الملكة إليزابيث الثانية حتى تحافظ على صحتها ونشاطها في عمر الـ95؛ خاصة وأن الكثيرين، وبعمر أصغر من ذلك بكثير، يفقدون نشاطهم.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي إكسبريس” البريطاني تقريراً، كشف من خلاله القواعد التي تتبعها الملكة إليزابيث الثانية للبقاء دائماً بصحة جيدة.

هذه هي القواعد الـ4 التي تتبعها الملكة:

1. نظام غذائي متوازن

تتّبع الملكة إليزابيث نظاماً غذائياً منتظماً، عبر وجبات صغيرة وبسيطة، وتتجنب الكربوهيدرات، مثل: البطاطس والمعكرونة؛ خاصة في الوجبات المسائية.

2. أوقات الوجبات

تلتزم الملكة بـ4 وجبات يتم التحكم في حصصها يومياً، وهي الإفطار والغداء والشاي بعد الظهر والعشاء.

وهي تحاول قدر المستطاع الحفاظ على هذا النظام رغم واجباتها الملكية؛ خاصة في الصباح؛ حيث تتناول كوباً من شاي “إيرل جراي” على الساعة 7.30 صباحاً قبل تناول الإفطار على الساعة 8:30 صباحاً.

3. ممارسة التمارين الرياضية

تقوم الملكة بالتمارين الرياضية الخفيفة بشكل دائم، مثل: ركوب الخيل والمشي السريع اليومي برفقة كلابها.

4. تناول الحلويات باعتدال

تتناول الملكة الحلويات بشكل معتدل ويومي؛ فبدل قطعة من الكعكة الكاملة، تتناول قطعة صغيرة منها.