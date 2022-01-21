أندريا بوتشيلي في عرضٍ مبهر مُرتقب بمدينة العلا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضمن مهرجان شتاء طنطورة الغني بحفلاته الفنية والموسيقية، تحت مظلة موسم لحظات العلا، يعود المغني الأوبرالي الإيطالي العالمي أندريا بوتشيلي هذا العام إلى مدينة العلا ليبهر جمهوره بأداءٍ نادرٍ يحييه في قاعة مرايا من قلب أكبر مبنى مغطى بالمرايا العاكسة في العالم.

هكذا يجدد بوتشيلي لقاءه بجمهوره السعودي الذوّاق، لتعانق حنجرته الذهبية مرة أخرى جبال الحجر الرملي المحيطة بالعلا في حفل راقٍ يمتزج فيه عبق الطبيعة ومناظرها الخلابة بسحر الموسيقى الأوبرالية والأداء النادر لأحد عمالقة هذا الفن في عصرنا.

في هذا السياق، تبثّ قناة MBC1 الحفل مباشرةً على الهواء في 21 يناير، ونظراً لنفاذ تذاكر الحفل، سيتم بثّه على الــ يوتيوب عبر كل من MBC1 و AlUla Moments.

جديرٌ بالذكر أن بوتشيلي زائر متكرر للعلا، إذ يُعد هذا الحفل الرابع له على مدى الموسمين الماضيين لشتاء طنطورة حيث حصدت حفلاته السابقة إقبالاً جماهيرياً منقطع النظير تخللها أداء موسيقي أخّاذ للفرقة الأوبرالية المرافقة.