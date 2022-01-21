شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى علاء تتعافى من كورونا وتروى رحلة معاناتها مع الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكاتبة والسيناريست إنجى علاء زوجة الفنان يوسف الشريف، تعافيها من إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد حوالي 10 أيام من إعلان إصابتها بالفيروس التاجى.



حساب انجي علاء علي فيس بوك

كشفت إنجي علاء عبر حسابها الشخصى علي موقع "فيس بوك"، عن معاناتها مع الإصابة بفيروس كورونا، قائلة: "الحمد لله سلبي كورونا بفضل الله وبفضل دعواتكم.. أنا تحاليلي كانت وحشة أوى.. تجلط في الدم والتهاب مأثر على جسمي كله والأعراض كانت صعبة في الأول.. رعشة وحرارة وآلام زي سكاكين في الضهر والحمد لله اتحسنت كتير.. شكرا أوي على سؤالكم ودعواتكم وخلوا بالكم على نفسكم وعلى اللي حواليكم وربنا يشف كل مريض ويحفظ الجميع".

وكانت إنجى علاء، أصيبت بفيروس كورونا من 10 ايام، حيث كتبت وقتها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "إيجابي كورونا، يا ريت أي حد اتعامل معايا بشكل مباشر آخر كام يوم وظهرت عليه أعراض يعمل تحليل".

وأضافت إنجى علاء: "ربنا يحفظكم جميعا من كل سوء ودعواتكم ليا بالشفاء الموضوع طلع صعب وربنا يعديها على خير، وخلوا بالكم الـ rapid test في الأول طلع سلبي والـpcr وتحاليل الدم هي اللي طلعت إيجابي، فمحدش يعتمد على الـrapid test وربنا يشفي كل مريض".

يذكر أن آخر أعمال إنجى علاء مسلسل "كوفيد - 25" الذى عرض في شهر رمضان الماضى، من بطولة كل من: يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد، وغيرهم من النجوم، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.