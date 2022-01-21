شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد نبيلة عبيد.. اعرف أكثر شىء تخاف منه النجمة الكبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة نبيلة عبيد، اليوم الجمعة، بعيد ميلادها والتى تعد إحدى النجمات اللاتى قدمن العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية، حيث قدمت للفن أعمالا كثيرة أثرت مع الجمهور من خلال الشخصيات التى جسدتها فى كل عمل سواء فى السينما أو التليفزيون، وبرغم أن النجمة الكبيرة نبيلة عبيد عاشت وسط الأضواء والشهرة، إلا أنها تخاف من الوحدة بشكل مرعب حسب تصريحاتها من قبل فى حوار أجرته مع ”الخليج 365”.

تزوجت نبيلة عبيد 5 مرات، كان أولها من المخرج عاطف سالم واستمر زواجهما 4 سنوات حتى وقع الطلاق عام 1967 بسبب غيرته الشديدة ورفضه لاستمرارها بالعمل فى الفن.

اكتشفها المخرج عاطف سالم الذى قدمها لأول مرة من خلال فيلم "مفيش تفاهم"، ثم حصلت على أول بطولة مطلقة فى فيلم "رابعة العدوية" للمخرج نيازى مصطفى، وحقق الفيلم نجاحاً جماهيرياً واسعاً مكنها من استكمال مشوارها الفنى.

شخصيات لن ينساها جمهور ومحبى نجمة مصر الأولى فشخصية "مباهج"، فى فيلم "الراقصة والطبال"، و"سميحة" فى "قضية سميحة بدران"، و"سعاد" فى "المرأة والساطور"، و"سلوى شاهين" فى فيلم "كشف المستور"، وشخصية "كريمة" فى فيلم "توت توت".

ولن ننسى شخصية "دلال" فى فيلم "أبناء وقتلة"، و"وداد" فى "الشيطان يعظ"، وشخصية "جمالات" فى "شادر السمك"، ولكن يظل دور"سونيا سليم" فى "الراقصة والسياسى" فهى الشخصية التى تعد من أعظم ما قدمته نبيلة فى تاريخها السينمائى.

واستطاعت نبيلة عبيد أن تجسد دور راقصة تحاول الدفاع عن حقها فى العيش وممارسة عمل إنسانى الهدف منه ترك ذكرى طيبة بعد رحيلها ولكن القوانين وقفت عائقا أمامها لذلك قررت الاستعانة بعلاقة قديمة مع أحد السياسيين، ومن هنا تبدأ المواجهات بين "الراقصة" و"السياسى" ومنها تولد أجمل الجمل الحوارية التى عرفها تاريخ السينما المصرية.

ومن أشهر الجمل التى قالتها فى الفيلم "كل واحد فينا بيرقص بطريقته، أنا بلعّب وسطى وأنت بتلعّب لسانك".