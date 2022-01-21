جيهان خليل بدون مكياج ولقاء الخميسي بإطلالة جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، صورة "سيلفي" جديدة لها.

مها الصغير

نشرت الإعلامية مها محمد الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها .

مي سليم

نشرت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

جيهان خليل

نشرت الفنانة المغربية جيهان خليل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة طبيعية بدون مكياج.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

طارق صبري

نشر الفنان طارق صبري، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له حازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من حفلها الأخير ظهرت فيه مرتدية القفطان المغربي.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها من أمام المرآة.

منة شلبي

نشرت الفنانة منة شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من مدينة دبي الإماراتية.

رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.