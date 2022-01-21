تعرف على نساء قائمة أساطير الشاشة الأمريكية.. مارلين مونرو السادسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كان اسمها عنوانا للجمال الهادئ، يراها كثيرون رمزًا للأنوثة، أو بمعنى آخر المرأة كما يجب أن تكون، حققت شهرة واسعة في عالم الأزياء والفن، وحصلت على جوائز عالمية عن أدوارها السينمائية، وعانت في أيامها الأخيرة من مرض السرطان، لترحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 20 يناير عام 1993، هي الممثلة الإنجليزية أودري هيبورن.

ولدت أودري في مايو عام 1929، في بلجيكا، درست الباليه، وعملت في مجال الأزياء، وانتقلت للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، لتحقق شهرتها الواسعة في عالم التمثيل، وتشارك في العديد من الأعمال السينمائية الهامة.

صنف معهد الفيلم الأمريكي أودري كأعظم ثالث أسطورة نسائية متجسدة على الشاشات خلال العصر الذهبي لهوليوود، وذلك ضمن قائمة أساطير الشاشة الأمريكية، وتضم 25 نجما و25 نجمة، من أساطير الشاشة في تاريخ السينما الأمريكية، وهي القائمة التي تم الإعلان عنها في يونيو 1999.

تضم القائمة من النساء، وفقا للترتيب اللائي جئن به: "كاثرين هيبورن، بيت ديفيس، أودري هيبورن، إنجريد برجمان، جريتا جاربو، مارلين مونرو، إليزابيث تايلور، جودي جارلند، مارلين ديتريش، جوان كراوفورد، باربارا ستانويك، كلوديت كولبيرت، جريس كيلي".

كما تضم "جنجر روجرز، ماي وست، فيفيان لي، ليليان جيش، شيرلي تيمبل، ريتا هيوارث، لورين باكال، صوفيا لورين، جين هارلو، كارول لومبارد، ماري بيكفورد، آفا جاردنر".