شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة بتول عرفة تكشف عن كليب "أنا شايفاك" للمطربة أميمة أبو طالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المخرجة بتول عرفة عن تعاونها مع المطربة أميمة أبو طالب فى ثالث كليبات ألبوم "أنا شايفاك" والمقرر طرحه قريبا والأغنية من كلمات أحمد المالكى، وألحان سهم، وتوزيع عمر الصباغ، ماستر أمير محروس، ويشارك فى الكليب الفنان أحمد مجدى .



بتول عرفة

كانت المطربة أميمة طالب قد طرحت كليب ثانى أغانيها بمصر بعنوان "معلش سهرناكم"، مع المخرجة بتول عرفة، والأغنية من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع مدحت خميس.

وقدمت المخرجة بتول عرفة الفنان الكوميدى مصطفى أبو سريع ليكون بطل قصة الكليب أمام المطربة أميمة طالب، حيث يظهر فى دور خادم غرف بأحد الفنادق ومعه أميمة، ويتقمص الاثنان شخصيتى رجل أعمال وزوجته بعدما يرتديان ملابس قاطنى الغرفة التى ينظفونها، وينسيان الحنفية مفتوحة حتى تغرق الغرفة، فيضطر الاثنان لارتداء ملابس سهرة ويذهبان للنايت التابع للفندق، ويقدمان فقرة غنائية حتى يعطلا أصحاب الغرفة الحقيقيين من الصعود لها حتى يتم ترتيبها جيدًا من خلال صاحبتهما.

وقدمت المخرجة بتول عرفة فى الكليب الأول، للمطربة أميمة طالب قصة كوميدية أيضا، حيث استعانت بالفنانة الكوميدية شيماء سيف، لتقدم دور الزوجة التانية لزوج بطلة الكليب أميمة طالب، والتى تترك بيت زوجها حتى قررت العودة لمنزلها وتفاجئ زوجها، لتكتشف أنه تزوج من أخرى وهى شيماء سيف، حتى تقرر الزوجتين أن تتحديا بعضهما، لتدور الأحداث فى إطار كوميدى، وفى نهاية أحداث الكليب تتفاجئ الزوجتين برسالة من إمرأة ثالثة على موبايل الزوج، فتقومان بإلقائه فى حمام السباحة، والمفارقة أن المخرجة استعانت بكابتن منتخب تونس فى كرة اليد رفيق باشا، ليقدم شخصية الزوج.