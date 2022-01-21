شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يطرح "يومين حلوين" سابع أغانى ألبوم "سيجارة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب بهاء سلطان، أغنية جديدة بعنوان "يومين حلوين"، وهى الأغنية السابعة من ألبوم "سيجارة"، والأغنية من كلمات نصر محروس، وألحان حسين محمود، وتنفيذ وتريات سعيد كمال، وجيتار "روكت"، وطبلة سعيد أرتيست، و رق هشام العربى، وتوزيع موسيقى أمير محروس.



اغنية يومين حلوين

والفنان بهاء سلطان، يطرح أغانى ألبومه الجديد "سيجارة" على التوالى، والأغانى التى طرحها حتى الآن، هى: "تعالى"، و"عاملين الصح"، و"ليالى طويلة"، و"ده حب ولا"، و"أنا غلطان"، و"مالك"، و"يومين حلوين".

كلمات الأغنية

يومين حلوين ويومين وحشين وبتعدى

وناس حلوين وناس وحشين وبتعدى

بس اللى ليك أقرب ما ليك

الجرح منهم مش بيعدى

يفضل يألم فى القلوب ألم السنين

يفضل يعلم فى العيون دمع الحزين

كل اللى ليك ليه قسيوا عليك

قلبى يا مسكين

أنا كل شيء كان حلو فيا

إديتهولكم من عينيا

وأما بشوف حاجة وحشة منكم

كنت بكدب آه عينيا

حتى الليالى والسنين

بقوا ذكرى فى القلب الحزين

ليه كل غالى يطلع رخيص

وكان الفنان بهاء سلطان، طرح، يوم الثلاثاء الماضى، أغنية جديدة بعنوان "مالك"، وهى الأغنية السادسة من ألبوم "سيجارة"، والأغنية من كلمات نصر محروس، ألحان حسين محمود، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد عيادي، رق هشام العربي، أكورديون فاروق محمد حسن، ناى أحمد خيري، توزيع موسيقى أكرم عادل.