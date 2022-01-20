“صغرت 30 سنة” – الفنانة غادة عبدالرازق تشع جمالًا وأنوثة بإطلالة شبابية في أحدث جلسة تصوير – شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في الخميس 20 يناير 2022 11:56 مساءً - في الفترة الأخيرة وبعد حذف جميع الصور القديمة من حسابها الرسمي على “إنستجرام” عادت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق لمشاركة جمهورها بصور من جلسات تصوير جديدة لها. وأطلت غادة في الصور بإطلالات متنوعة منها الأنيقة والكلاسيكية وفساتين السهرة والشبابية.

آخرهم كانت جلسة تصوير ظهرت فيها غادة عبد الرازق بإطلالة شبابية جريئة، حيث تألقت بلوك كاجوال، حيث ارتدت جاكيت جينز وأكسسوارات مختلفة، وحرصت على لوك ميك اب وتسريحة شعر مميزة تكمل جمال طلتها.

وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها، وجاءت التعليقات على النحو التالي: “النجمة”، و”جميلة”، و”ربنا يحفظك” و “صغرت 30 سنة” وغيرها من التعليقات.

وكانت الفنانة غادة عبد الرازق قد تألقت قبل أيام بإطلالة كلاسيكية مكونة من (بليزر وتنورة وبلوزة) واعتمدت بها على اللونين الأسود والذهبي، كما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة ومكياجا من الألوان الترابية لإبراز ملامح وجهها في إطلالة لاقت إعجابا كبيرا من جانب المتابعين، ووجهت “غادة” نصيحة إلى جمهورها ومتابعيها في تعليقها على الصور قائلة : ” لا تتوقف ابدا عن الانفتاح على التعلم .. فلا أحد دائما على حق ” .

غادة عبد الرازق باكية: «انشغلت بالفلوس والشهرة ومعنديش أمل في 2022»

من ناحية أخرى، حلّت الفنانة غادة عبد الرازق، ضيفة مؤخرًا على برنامج «صدى الملاعب»، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الأغا.

وقالت غادة عبد الرازق، خلال الحلقة، إنها مازلت متأثرة بمجموعة من الأحداث التى تعرضت لها فى سن صغير وقبل الشهرة وظنت أنها تخطيتها ولكنها مازالت تترك أثرًا كبيرًا بداخلها.

وتابعت: «من أكثر الأشياء التى مازلت تؤثر عليّ وفاة والدي وترك والدتي لي وانشغالي عن روتانا ابنتي في صغرها بسبب الشهرة والفلوس».

هذا وقد أعلنت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، غيابها عن مشاركتها بالموسم الرمضاني المقبل 2022.

وأكدت غادة عبد الرازق، في منشور عبر حسابها الرسمي بـ«إنستجرام»، أنها اعتذرت عن الموسم الرمضاني المقبل، قائلة: «أحب أوضح لكل جمهوري اللي باعتز بيه وباحبه وباحترمه جدا؛ أن كل ما يُنشر عن أعمال رمضانية لي غير صحيح بالمرة ولم أوافق أو أختار أي عمل رمضاني هذه السنة».

وأضافت: «أنا منشغلة بأعمال أخرى مهمة جدا بالنسبة لي على الصعيد المهني والشخصي ولن أسمح لأي شخص باستغلال اسمي لمجرد أهواء شخصية أو أهواء مرضية أو أهواء انتقامية، وأن يحاول هز صورتي عند جمهوري».

وتابعت غادة عبد الرازق: «قلتها وباقولها ميت مرة مرة مرة.. اعتذرت السنة دي عن رمضان والكلام ده متوثق في كل حواراتي، بعد مسلسل لحم غزال.. أرجوكم أبعدوني عن حساباتكم الشخصية.. أظن الرسالة وصلت.. وشكرًا».

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