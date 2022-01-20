شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل: ابدأ تصوير مسلسل "الرواية" بعد غد السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة شيرى عادل لـ"الخليج 365"، إنها تبدأ تصوير مشاهدها الأولى من مسلسل "الرواية" بعد غد السبت فى الديكور الخاص بالعمل، وتجمع المشاهد بينها وبين الفنان أحمد فهمى وينتمى العمل لنوعية الـ 10 حلقات أيضاً للعرض على أحد المنصات الرقمية، ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمود عبد المغنى، أيتن عامر وإخراج أمير شوقى، وتجسد شيرى خلال أحداث العمل شخصية "فريدة" التى تعمل صحفية وتبدأ رحلة البحث عن المتورط في جريمة قتل تحدث أثناء افتتاح عرض مسرحى.

وتابعت شيرى عادل أنها اعتذرت عن كل الأعمال التى عرضت عليها مؤخراً بسبب هذا العمل لأنها تحتاج أن تتفرغ له، لأنها تظهر بشخصية جديدة ومختلفة تماماً عما قدمته من قبل، ودورها سيكون مفاجأة للجمهور.

يذكر أن شيرى عادل اعتذرت مؤخراً عن مسلسل "أولاد الهلالية" الذى يجمع النجمين الشقيقين حسين ومصطفى فهمى لأول مرة فى الدراما التليفزيوينة، ومن المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تلقت شيرى ترشيحاً من القائمين على العمل لتقديم أحد الأدوار المهمة إلا أنها اعتذرت لارتباطها بأعمال أخرى.

من ناحية أخرى تشارك شيرى عادل فى مسلسل "أيام" من تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: حورية فرغلي، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مى القاضى، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة.