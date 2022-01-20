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أصالة: زوجى هو اللى طلب منى أقص شعرى وطلباته أوامر

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القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة أصالة نصرى والفنان أحمد سعد، ضيفين في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وتحدث أحمد سعد خلال الحلقة عن القرارات التي تخلى عنها في العام الماضى، قائلا: "قررت انى هاسمع كلام الناس اللى حواليا وزوجتى، لان مكنتش بسمع كلام لنفسى حتى، والقرار اللى بيجى في راسى بعمله علطول".

وروت أصالة نصرى عن تفاصيل زواجها من فائق حسن، قائلة: "احنا أصدقاء من اكتر من 15 سنة، ولكن كان بحدود الفن، ونتكلم في تفاصيل الشغل بس، ومكناش مقربين حتى، والتحويل اللى حصل ده كان في يوم واحد ومش عارفة مين سبق التانى بالشعور وبفكرة الزواج، ولكن احنا شبه بعض  وهو قمر وأكتر من وسيم".

وتابعت أصالة: " مفكرناش بأى حسابات وقلنا احنا الاتنين الدنيا هتتظبط علينا واننا اخدنا القرار بدون أى تفاصيل ولا حتى عارفين هنسكن فين بالسعودية ولا مصر وقلنا بعد كده الدنيا تتظبط، وأول شخص قلتله بالزواج هي ابنتى شام وهى العالم والحياة بالنسبة لى".

وأضافت اصالة: "أنا عيشت فترة في حياتى متعبة ولما بقيت كويسة حسيت انى عاوزة اتزوج هذا البنى ادم، وأنا عاطفية جدا وهو كمان عاطفى أكتر منى ولما صدقت لقيته واتفقنا على الزواج  وتزوجنا تانى يوم، وهو اللى طلب منى أقص شعرى وهو بالنسبة لى طلباته أوامر قصيته بنفس اليوم مش بكرة".

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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