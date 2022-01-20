فن ومشاهير

أصالة: بقلع الجزمة فى حفلاتى عشان بغنى أحلى وأنا حافية

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القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة أصالة نصرى والفنان أحمد سعد، ضيفين في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وتحدثت أصالة خلال الحلقة عما تعلمته من العام الماضى، قائلة: "اقتنعت مؤخرا بعد ما عيشت مع نفسى كل أنواع المواقف، وتوحدت مع نفسى وعيشت مع حالى كأنى شخصين، لأن تفاصيل اللى حصلى كان أكبر من قدرتى انى اتحمله وأعيشه لوحدى، فعيشت مرحلة طويلة كأنى شخصين وأن واحدة تطبطب على الثانية".

وتابعت أصالة: "كنت بقضى وقت طويل لوحدى بعيد عن أولادى وأهلى، ولما بقيت شخصين ارتحت، ومبقاش في حاجة تخوفنى، وانا طبعا بحترم كل الناس ولكن مبقاش في شخص بيرعبنى، لأن في السابق كنت بقسى على نفسى وحالى إنسانيا واجتماعيا، وحاليا بقيت صديق لنفسى، لأن زمان كانت نفسى هي في اخر القائمة، ومبقتش بهتم غير بتفاصيل شغلى بس".

وعن خلعها للجزمة في حفلاتها قالت: "بكون عاوزة ابقى على راحتى لما بقلع الجزمة بغنى أفضل، لأن انا لما بغنى بحس أن كل أعضاء جسمى بتتحرك وبحس انى بقف على اطراف اصابعى وكأنى برقص باليه، لأن اغلب الأحذية مش بتكون مريحة وانا صوتى أهم شيء ولما بغنى حافية بيكون احلى مليون مرة لما أكون لبساها، ومش عاوزة صوتى يتأثر بشئ وكويس ان فستانى كمان مش بيضايقنى وبيكون مريح، ولو عليا نفسى البس جلابية اللى متخيطة على اليد واحط سبحتين برقبتى واطلع أغنى على المسرح".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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