شكرا لقرائتكم خبر عن كمال أبو رية وأحمد فؤاد سليم أحدث المنضمين لمسلسل "المداح 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنانان كمال أبو رية وأحمد فؤاد سليم إلى فريق عمل الجزء الثانى من مسلسل "المداح" للنجم حمادة هلال والمقرر انطلاق تصويره يوم السبت المقبل لعرضه في شهر رمضان 2022، حيث يجسد الثنائي شخصيتين جديدتين على الأحداث لم تكونا متواجدتين في الجزء الأول الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.

وتعاقدت الشركة المنتجة مع الفنانة هبة مجدى لتقديم دور البطولة النسائية في أحداث الجزء الثانى، وذلك بعد أن تم التعاقد مع الفنانة ولاء الشريف لتقديم احد الأدوار الجديدة خلال الأحداث.

"المداح" تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وشارك في بطولة الجزء الأول، نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، محمود عامر، عبير فاروق، هايدي رفعت، بسمه ماهر.

يذكر أن كمال أبو ريه يعرض له حالياً مسلسل "الحلم" على قناة الحياة، والعمل بطولة صابرين، أحمد عبد العزيز، محمد رياض، صلاح عبد الله، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، مى كساب، نهال عنبر، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، عمر زهران، محمود الجابرى، شريف خير الله، ياسمين على، كيرا الصباح، تأليف محمد رجاء، وإخراج حسنى صالح.