شكرا لقرائتكم خبر عن طرح برومو فيلم "حامل اللقب".. وعرضه 3 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الجهة المنتجة لفيلم "حامل اللقب"، للنجمة دينا الشربينى والفنان هشام ماجد الإعلان الرسمي للفيلم المقرر عرضه فى جميع دور العرض 3 فبراير المقبل، حيث يواصل مخرج العمل هشام فتحى مونتاج ومكساج الفيلم استعدادًا للعرض.

الفنانة دينا الشربينى خلال أحداث الفيلم، بدور دكتورة وتتعرض لكثير من المواقف الكوميدية مع الفنان هشام ماجد وتتوالى الأحداث بينهما، والعمل يشارك فيه محمد سلام، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحى.

ويقدم هشام ماجد ضمن أحداث الفيلم شخصية "لاعب كرة قدم"، كما تقدم الفنانة دينا الشربينى شخصية زوجته في أحداث الفيلم، ويحدث بينهما مفارقات كوميدية.

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة من نجوم الكوميديا، هشام ماجد، ودينا الشربيني، وأحمد فتحي ومحمد سلام، ودنيا ماهر، وليلى عز العرب، ومحمد ثروت، بالإضافة إلى الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق.