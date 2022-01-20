شكرا لقرائتكم خبر عن فنان العرب محمد عبده يشعل حفلات موسم الرياض.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي فنان العرب الكبير محمد عبده، حفلته الآن ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الثانية المقامة حالياً في 14 منطقة مختلفة في العاصمة السعودية الرياض، ويغني فنان العرب عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة في حضور كبير وضخم في حفلته " ليلة المعازيم" المقامة حالياً.

وسبق وقررت الهيئة العامة للترفيه تأجيل حفل "ليلة المعازيم" الذى كان سيحييه الفنان الكبير محمد عبده في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، للمرة الثانية نظرًا لاستمرار تقلبات الأحوال الجوية وحرصًا على سلامة الحضور.

وأحيا 13 مطربًا عربيًا احتفالات عيد رأس السنة الميلادية الجديدة 2022 "ليلة تريو الرياض"، ضمن فعاليات موسم الرياض فى نسخته الثانية بالمملكة العربية السعودية، على مسرح محمد عبده أرينا، فى بوليفارد رياض سيتى، وسط حضور جماهيرى كبير.

وشارك فى الحفل الضخم 13 نجما من نجوم الطرب فى الوطن العربى، من السعودية محمد عبده وأصيل أبو بكر، من مصر أنغام، من العراق وليد الشامى وماجد المهندس، من الكويت نبيل شعيل وعبد الله الرويشد ونوال، من الإمارات أحلام وعلى بن محمد، من سوريا أصالة، ومن قطر فهد الكبيسى وأسماء لمنور من المغرب.



فنان العرب محمد عبده