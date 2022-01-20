شكرا لقرائتكم خبر عن طرح ألبوم تامر عاشور "تيجي نتراهن" بـ 10 أغاني.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب تامر عاشور ألبومه الجديد "تيجى نتراهن"، الآن عبر يوتيوب، بعد عدة تأجيلات خلال الأشهر الماضية، ويشمل عددا من الأغانى المتنوعة ما بين الدراما والحزين والرومانسى، وبلغ عدد الألبوم 10 أغاني.

عاشور من خلاله مع عدد كبير من صناع المزيكا من الشعراء والملحنين والموزعين منهم جمال الخولى، أحمد المالكى، هشام صادق، حسام سعيد، أدهم معتز، مدين، تامر على، محمود أنور، سامح كريم، عمرو الشاذلى، مايكل رامى ومحمدى وفهـد، آسر عاشور، عمرو الخضرى، محمد شفيق، أحمد أمين، يحيى يوسف.

وطرح المطرب تامر عاشور، أحدث أغنياته التى تحمل اسم "تيجى نتراهن"، على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى وجيتار مصطفى نصر.

ويضم ألبوم تامر عاشور الجديد 2022، أغاني: "تيجي نتراهن"، "تملي"، "أحلى دنيا"، "كان موضوع"، "حنلها وأنت بعيد"، "الفترة دي"، "أقعد نتكلم"، "مفيش جدعنة"، "خلتني أحس"، "خليني في حضنك"، "كنت فين".