تميم يونس يتصدر تريند جوجل بعد إلغاء حلقته على راديو"إنرجي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصدر الفنان تميم يونس، اليوم الخميس، تريند جوجل، عقب قرار راديو إنرجي، إلغاء حلقته مع مروان يونس ببرنامج "بجد X الراديو".

وعلق الحساب الرسمي للراديو، عبر "فيسبوك"، قائلا: "قرر راديو إنرجي إلغاء حلقة تميم يونس في برنامج (بجد X الراديو) مع مروان يونس اليوم الخميس 20 يناير والتي كان مقررا لها الساعة 4 مساءً".

جاء قرار إلغاء الحلقة، بعد عدة انتقادات من الجمهور عقب التنوية عن الحلقة، معربين عن إستيائهم من استضافة تميم يونس.

يذكر أن تميم يونس طرح مؤخرا أغنية "تراك الموسم" عبر موقع "يوتيوب"، كما أثار حالة من الجدل عقب طرحه أغنية "سالمونيلا" التي اعتبرها البعض تحريض على التحرش، كما هاجمه المجلس الأعلى للمرأة.