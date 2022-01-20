خطيب نور عمرو دياب يوجه رسالة رومانسية لها.. ويعلق: "زوجتي يوما ما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه الشاب الإنجليزي كيران خطيب نور ابنة الفنان عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، رسالة رومانسية لها، عبر السوشيال ميديا.

ونشر خطيب نور، صورته معها، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ليلة الفيلم مع نور عمرو دياب.. أحبك كثيرًا وممتنًا جدًا لوجودك في حياتي.. ستكونين دائمًا سيدتي المميزة، وسأكون سعيدًا أن أناديكي يوما ما زوجتي".

وكشفت نور عمرو دياب، في 10 أغسطس 2021، عن خطبتها من خلال بث مباشر عبر موقع "إنستجرام"، معربة عن سعادتها بالتجهيز للانتقال للعيش بجنوب لندن بصحبة خطيبها.

وقالت نور دياب آنذاك، إنها سوف تكشف عن خاتم خطبتها الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها لا ترتدي خاتم الخطوبة بعد تعديلات به، بسبب فقدانها بعض الوزن.

يذكر أن الهضبة عمرو دياب تزوج من زينة عاشور، بعد انفصاله عن الفنانة شيرين رضا، وأنجب منها الثلاثي "جانا"، "كنزي"، "عبدالله".