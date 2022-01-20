“وحشتوني”.. شيرين عبد الوهاب تطلّ على جمهورها بعد غياب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاعت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب أن تسرق الأنظار من خلال أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع “إنستغرام”.

ونشرت شيرين عبد الوهاب صورة جديدة لها، ظهرت من خلالها بإطلالة عفوية من داخل منزلها وهي تتكيء على أريكة وتتصفح مجلة، وأرفقتها بتعليق يعبّر عن اشتياقها لجمهورها، قائلةً: “وحشتوني”.

وسبق أن كشفت شيرين عبد الوهاب عن كواليس قرارها بقص شعرها عقب انفصالها عن حسام حبيب، مؤكدة أن هذا الفعل “وراثي” لأن والدها كان يحلق شعره بالكامل بعد كل أزمة، ونصحت الجميع بعدم تقليدها، كما وجهت الشكر لجمهورها لأنه شعر “بالوجع” وقالت أن أكثر شيء خافت منه بعد قص شعرها كان ردة فعل ابنتيها هنا ومريم.

أضافت شيرين خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة”، على قناة dmc، احتفالا ببداية العام 2022: كنت مرعوبة قبل أول حفل لي في الإمارات من رد فعل الجمهور على شكلي الجديد، بقيت أبص في عيون الناس مشوفتش حاجة هما منبهرين بيها غيري أنا، مش بشكلي، بسّطوا الموقف عليّ أوي

تابعت مؤكدة إنها تلقت اتصالا من محاربات السرطان لشكرها على قص شعرها باعتباره واحدا من وسائل دعمهن، وقالت: بعد المكالمة دي قلت لنفسي أنا معنديش حاجة خالص مقارنة بالألم العظيم للمحاربات.

أشارت إلى تخوفها من اثر مظهرها الجديد على ابنتيها هنا ومريم وقالت: أول حاجة كنت خايفة منها قبل ما اطلع هي البنات وإنهم يتعقدوا ويقولوا إيه ده.. بس طلعوا عيال مكحرتين وبيفهموا ويقدّروا وأكيد مش هيقلدوا ومش عايزين حد يقلد ده.

وقالت شيرين أنها لا تنصح أي امرأة بقص شعرها، قائلة: أنا بقول أهو محدش يعمل كده.. دي وراثة أنا أبويا كده.. فمش كل ما واحدة تتخانق مع جوزها تروح تحلق شعرها وتقول له أصل بقلد شيرين!”.

وكشفت شيرين عبد الوهاب، عن أمنياتها فى العام الجديد مؤكدة أنها تتمنى عمل مسلسل وفيلم كوميدى فى 2022، مشيرة إلى أنه لابد من إظهار الجانب الآخر لها وهو الكوميديا، وأنها تتمنى أن تكتب وتنقل فكرها فى فيلم كوميدى.

وتابعت: أما المسلسل بقى أنا عاجبانى فكرة الفلاحة الفصيحة، زى سعاد حسنى فى الزوجة الثانية، لازم تبقى الشخصية اللى عاوزها كدة وبتتكلم كدة، وأنا عاوزة أقدم شيء كوميدى بأحدث طرق، وياريت تكتبيلى حاجة.

أضافت: نفسى أعمل أغنية كل شهر وكل أسبوع وكل يوم، أنا جعانة غناء، عندى أغانى كتير بس أنا أحب أن الجرعة تكون خفيفة عالناس، أنا بقيت قديمة شوية، بسأل على ردود أفعال الناس بس مش بتابع، بفتح تلفونى ثوانى فبيسحب منى شحنة، فبمقتش أتابع، ونفسى اللى جاية تكون أغنية قديمة شوية شبه بتونس بيك.