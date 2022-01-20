ميريام فارس حيث لا يجرؤ غيرها في “معليش”.. الموسيقى توحّد الشعوب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على وقع الإيقاعات الأمازيغية، وبإطلالة قد لا تجرؤ غيرها من الفنانات الظهور بها، أطلّت ملكة المسرح ميريام فارس على الجمهور بعملها المصوّر الجديد لأغنيتها المغربية- الأمازيغية بعنوان “معليش”.

تجدد ميريام فارس من خلال عملها الجديد “معليش” وعدها للجمهور بتقديم كل الألوان الموسيقية ونشر جميع الثقافات العربية مهما كانت صعبة ومختلفة، إيمانًا منها بأن الموسيقى عابرة لكل اللغات وتوحّد الشعوب بإيقاعاتها.

اختارت ميريام فارس كلمات أغنية “معليش” باللهجة المغربية حتى يستطيع الجمهور في مختلف البلدان العربية أن يفهمها، أمّا التوزيع الموسيقي فهو باللون الأمازيغي. والأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني وتوزيع حميد دعوسي.

ظهرت ميريام فارس في كليب أغنية “معليش” بلوحات إستعراضية مستوحاة من التراث الأمازيغي العريق قامت بتنفيذها بنفسها وشاركها في تصميمها، مصمم الرقص بيار خضرا. وتنوّعت إطلالات ميريام في العمل بين الملابس الأمازيغية التراثية والأزياء الشبابية الحديثة، في خلطة مميّزة رسمت من خلالها لوحة مليئة بالألوان والحيوية.

تركت الأغنية أثرًا طيبًا عند الجمهور الذي تفاعل بشكل كبير معها، إذ حصدت بأقل من ساعة أكثر من 250 ألف مشاهدة وأكثر من 1000 تعليقًا على قناة ميريام بموقع يوتيوب حتى كتابة هذه السطور.

ويأتي هذا الإصدار ضمن حملة كبيرة سبق وبدأتها ميريام فارس على مواقع التواصل الإجتماعي للترويج لألبومها الجديد الذي يحمل اسم “غدارة يا دنيا”. ويتألف الألبوم من 11 أغنية منوعة بين أكثر من لهجة وثقافة عربية، من بينها “غدارة يا دنيا”، أولى إصدارات هذا العمل والتي استطاعت أن تحقق أكثر من 8 ملايين مشاهدة منذ صدورها قبل 7 أشهر.