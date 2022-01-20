“من ورا قلبي”.. يارا بجرعة إبداع جديدة في ألبوم “مليت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت النجمة اللبنانية يارا أغنية خامسة من ألبومها (اللبناني – المصري) الجديد “مليت”، بعنوان “من ورا قلبي” من كلمات مصطفى حسن، ألحان أحمد مصطفى ومن توزيع شريف قاسم.

الأغنية حققت رواجًا واسعًا بعد ساعات قليلة من طرحها على قناة يارا عبر موقع يوتيوب. ويتميّز العمل الفني بطابعه الطربي الرومانسي من خلال ايقاعه الكلاسيكي والتجدد في التقطيع الموسيقي، وزاد من جمال الأغنية أداء يارا وإحساسها الذي حمل جرعة إبداع جديدة في ألبوم “مليت”.

يتألف ألبوم يارا الجديد “مليت” من 8 أغنيات منوعة بين اللبناني والمصري من بينها “مليت”، أولى إصدارات هذا العمل والتي استطاعت أن تحقق أرقامًا ملفتة فور صدورها قبل 3 أشهر. ثم أغنية “بعدك هون” التي حققت أيضًا ارقامًا لافتة، وأغنية “السهرة هتحلو” المصرية بالإضافة إلى أغنية “غازلني زيادي” التي أصدرتها منذ شهر وحققت أكثر من مليون مشاهدة.

هذا وتستمر يارا برفع نسبة حماس جمهورها من خلال أعمال ستبصر النور تباعًا تمهيدًا لإطلاق ألبوم غنائي منوّع طال انتظاره وأشرفت بنفسها على أدق تفاصيله.