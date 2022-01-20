بتصاميم أيقونية.. نبيل يونس يطلق مجموعته “الجريئة” لربيع وصيف 2022

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يطلّ مصمم الأزياء الفرنسي العالمي من اصول عربية؛ نبيل يونس في موسم أسبوع الموضة لربيع وصيف 2022 مع مجموعته الجديدة التي حملت عنوان “الجريئة” ليقدّم قطعه الإبداعية الساحرة مؤكّداً مرة جديدة انه علامة فارقة في عالم التصاميم والأزياء، وإسم فاخر ترك بصمة خاصة وفريدة لا تتشابه ولا تقارن.

إطلالات النساء بفساتينه الراقية تجسد الأناقة والتجددّ عابر للأذواق ورفيع المستوى. معه تتحوّل المرأة إلى أيقونة جمالية تجمع مجد الجمال والجرأة والفستان الخلّاب من أطرافه وكل أبعاده.

مجموعته الخاصة بربيع وصيف 2022 كشفت عن إطلالات أنيقة، اعتمدت فيها القصّات المميزة والانحناءات على الجسد لتبرز أنوثته برقي وسلاسة، ولم يكن تنفيذ ذلك ممكناً إلا باعتماد الأقمشة الفاخرة من الدانتيل المطرّزة والأورغنزا والتول وقماش الترتر الورقي النادر المصنّعة خصيصاً لهذه المجموعة، كما أغدق عليها مواد من اللولو والألماس لمزيد من الفخامة ليكشف لنا عن ازياء أيقونية تحاكي صيحات الموضة العالمية.

تصاميم يونس امتازت بالتطريز المتقن والمنفّذ في الهند بناء على طلبات خاصة، لتبصر النور باحترافية عالية المستوى، ورغم انها توحدّت بالمفهوم مع روح المجموعة إلّا ان كل فستان شكل تحفة فنية فريدة لا تشابه بينها وبين باقي الفساتين. معه المصمم العالمي نبيل يونس، كل امرأة تستحق لشخصيتها وجرأتها ان تحلّق عالياً بأناقة وفرادة لتكون محط الأنظار وخاطفة القلوب بكل مناسبة اجتماعية او فنية. يونس الذي أجمعت على موهبته العالمية كل النساء واختارته فنانات الوطن العربي والعالم وسيدات المجتمع الراقي ليزّين أحداثهم الاجتماعية بأرقى التصاميم يتطلّع الى رؤى مستقبلية مميزة كي يرضي أذواق النساء ويخبىء مجموعة مفاجآت سيكشف عنها تباعاً.

لكي يكتمل عرض التصاميم بفخامة، نفذ التصوير الفوتوغرافي المصور العالمي Erkan Baris والفيديو السينمائي ضم فريق من الإخصائيين المحترفين في فرنسا وهم من مختلف الجنسيات بمشاركة أهم عارضات الأزياء العالميات وإشراف كامل من المصمم نبيل يونس وعلامته التجارية العالمية NY

يمكننا القول أن نبيل يونس مصمم عالمي تخطت قصة نجاحه الحدود فوصل الى العالمية بجهد جبّار ومسيرة سنوات من الإصرار والمثابرة وعشق لا متناهي لمجال الأزياء والجمال، توجّت بمجموعات عكست الإبتكار والإبداع في عالم الموضة والتراند الحديث فأصبح اسمه محفوراً بالذهب بكل المجالس الراقية والفنية.