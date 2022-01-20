شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد المقبل.. ورشة الفيلم التسجيلى بمركز ثروت عكاشة الثقافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز ورشة للفيلم التسجيلي، وذلك يوم الأحد الموافق 23 يناير، بمركز ثروت عكاشة الثقافى بمدينة الفنون بجوار سينما رادوبيس أول الهرم، فى تمام الرابعة مساء.

يحاضر فى الورشة المخرج جمال قاسم، وهو مخرج مصرى تخرج من المعهد العالى للسينما قسم إخراج و قدم عدة أفلام تسجيلية ثم سافر إلى المملكة العربية السعودية لمدة سبع سنوات قدم خلالها أربع مسرحيات حصل عنها على عدة جوائز عالمية ثم عاد إلى مصر وقدم أول أفلام الروائية الطويلة، ومن أفلامه القصيرة ( طبيعة حية، قهوة ريش، بثينة)والفيلم الطويل (جاى فى السريع).

يذكر أن المشاركة بكافة الورش التى يقيمها المركز القومى مجانا للجمهور والشباب ومحبى السينما.