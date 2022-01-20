شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح يحيي ذكرى ميلاد والده الراحل: رحمة الله عليك وعلى أمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أحمد خالد صالح، على إحياء ذكرى ميلاد والده الراحل النجم الكبير خالد صالح، التي تحل اليوم، حيث نشر صورة لوالده الراحل عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب "رحمة الله عليك وعلى أمي يا حبايب قلبي يجعل عيدكم في الجنة يا رب وكل سنة وحضرتك منعم يا حبيبي مع الاحباب اجمعين ربنا يجمعنا بيهم على خير ويغفرلكم ويرحمكم يا رب".

يظهر الفنان أحمد خالد صالح، فى أحداث مسلسل "آخر دور" فى دور ضابط شرطة مع النجمة دينا الشربينى ويكون هناك كثير من المواقف بينهما وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق ومليء بالغموض، وينتمى العمل لنوعية الـ 12 حلقة.