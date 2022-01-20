” حب حياتي ” .. الموت يفجع الفنان سعد رمضان

كتب امير فتحي في الخميس 20 يناير 2022 05:46 مساءً - أعلن الفنان اللبناني ” سعد رمضان ” في منشور له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام عن وفاة جدته الحاجة أم محمد اليوم الخميس .
وتضمن المنشور صورة لجدته الراحلة كتب يعد رمضان في تعليقه عليها : ” كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام .. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .
وتابع بكلمات مؤثرة : ” انتقلت إلى رحمة الله تعالى حب حياتي وبَرَكة أيامي وعمري جدتي الحاجة أم محمد .. البقاء لله ” .
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