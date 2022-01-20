شكرا لقرائتكم خبر عن "من أجل زيكو" يقترب من 13 مليون جنيه إيرادات فى أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت إيرادات فيلم "من أجل زيكو" من الوصول إلى 13 مليون جنيه فى شباك تذاكر موسم إجازة منتصف العام الدراسى بعد أسبوعين عرض، حيث حصد الفيلم إيرادات بلغت 12 مليوناً و600 ألف جنيه، ليواصل ملاحقته لفيلم "الجريمة" للنجم أحمد عز المتصدر للإيرادات بتحقيقه 15 مليوناً و800 ألف جنيه.

فيلم "من أجل زيكو" بطولة منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه حول زيكو الطفل الوحيد لعائلة مجنونة ومضحكة، تتحول حياتهم رأسًا على عقب عندما يربح زيكو فرصة المشاركة في مسابقة أذكى طفل فى مصر، يدفعهم هذا الأمل إلى الانطلاق فى مشوار ملىء بالمغامرات الكوميدية والمفاجآت الخطيرة.

"من أجل زيكو" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرد بيتر ميمى للمرة الثانية بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك في بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمير كرارة، أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين

يذكر أن منة شلبى يعرض لها في نفس الوقت فيلم "الجريمة" بطولة أحمد عز، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولي، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، نبيل عيسى، ميرنا نور الدين، ومحمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج وتأليف شريف عرفة، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمين جمال، محمد محرز، وتدور الأحداث في إطار بوليسى أكشن.