شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وفاة جاسبارد أوليه وعلاقة الحادث بـ مايكل شوماخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي الممثل الفرنسي العالمي جاسبارد أوليه ، عن عمر 37 عاماً، بعد تعرضه لحادث تزلج، وفق ما أعلنت أسرته، ووقع الحادث على بعد حوالي 50 كيلومترًا من المكان الذي تعرض فيه مايكل شوماخر لإصابات خطيرة في الرأس في حادث تزلج عام 2013، وهو من أساطير سباقات السيارات والتزلج.



جاسبارد أوليه

وأكدت عائلته وفاته إثر تعرضه لحادث تزلج الثلاثاء، في بيان سلّمه وكيل أعماله لوكالة الصحافة الفرنسية، حسبما ذكر موقع الديلي ميل، وقال مكتب المدعي العام في سافوا، إن أولية نقل إلى المستشفى بعد الحادث الذي وقع في منطقة روزير للتزلج بمنطقة سافوا، وذكرت الإذاعة المحلية فرانس بلو إنه نُقل إلى المستشفى بسبب إصابة في الجمجمة، وعلى ما يبدو اصطدم بمتزلج آخر عند نقطة عبور على المنحدرات.

‎وأولييل أحد أبرز الوجوه التمثيلية في جيله، وحظي باهتمام دولي بفضل أدائه بدور "آكل لحوم البشر" الشهير في فيلم "هانيبال رايزينج" سنة 2007.

ومن أبرز التكريمات خلال مسيرة جاسبار الفنية، حصوله على جائزة "سيزار"، الرديف الفرنسي لجوائز الأوسكار الأمريكية، في فئة أفضل ممثل عام 2017 عن "Juste la fin du monde" الذي أدى فيه دور البطولة إلى جانب ماريون كوتيار وليا سيدو.